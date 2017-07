Saúde

Cerca de 590 arroio-meenses realizaram consultas e exames no Centro Oftalmológico de Encantado no primeiro semestre do ano. Mais de 20 cirurgias de catarata e pterígio foram realizadas no mesmo período. O Centro é referência para o município, que encaminha os pacientes locais através de agendamentos de consultas, que evoluem para exames e procedimentos quando necessário. De acordo com o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, o Centro Oftalmológico agiliza as marcações de consultas por ser regional, o que reflete em conforto para os pacientes que anteriormente eram encaminhados a Porto Alegre, além de economia no transporte.

“Como a regionalização do Centro Oftalmológico trouxe diversos benefícios para a nossa comunidade, buscamos mais referências em especialidades para nosso Vale, investindo na qualidade e proximidade dos atendimentos aos nossos pacientes”, afirma o secretário. Para a segunda quinzena de agosto, está prevista a assinatura de contrato entre o Hospital São José e o Estado, confirmando Arroio do Meio como referência na especialidade de traumatologia, ampliando o leque de especialidades para a comunidade local.

Outra conquista recente para a comunidade arroio-meense na área da saúde foi a confirmação da permanência da maternidade no Hospital São José. De acordo com uma resolução do Governo do Estado, as referências em maternidades foram mantidas apenas para hospitais que realizam mais de 365 nascimentos por ano. Em 2016, 271 crianças nasceram em Arroio do Meio. Isso gerou uma mobilização da Administração Municipal e Hospital São José, que buscaram parcerias junto à 16ª Coordenadoria Regional da Saúde e municípios de Pouso Novo, Relvado, Capitão, Travesseiro, Putinga e Progresso, confirmando Arroio do Meio como referência em maternidade, junto aos hospitais de Lajeado, Estrela, Encantado e Teutônia. “É outra conquista que gera economia para o município, mas, acima de tudo, gera conforto e tranquilidade para nossas gestantes que poderão ter seus bebês na nossa cidade, pertinho de casa e da família, onde já fazem o acompanhamento pré-natal”, ressalta Zanotelli.

Por daiane