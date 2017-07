Agricultura

A Administração Municipal de Arroio do Meio promoveu dois momentos de qualificação do setor primário essa semana. Na terça-feira, 27, produtores rurais feirantes e consumidores participaram do 3º Seminário sobre a Feira do Produtor, realizado na secretaria de Educação e Cultura. Já na quarta-feira, 28, representantes e responsáveis técnicos de seis agroindústrias locais participaram de um encontro na Secretaria Municipal da Agricultura, com orientações sobre adequações necessárias para a implantação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), que permite a comercialização de produtos das agroindústrias locais para outros municípios do Estado.

Na reunião sobre os encaminhamentos para a implantação do Susaf, conduzida pelo secretário Eloir Lohmann e pelo médico veterinário responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Adriano Becker, foram discutidas medidas para habilitar as agroindústrias locais para revender seus produtos a outros municípios do Estado. Cientes das adaptações necessárias para este avanço, os representantes das agroindústrias protocolaram seus pedidos a favor do Susaf. Os próximos passos são os encaminhamentos burocráticos do Sistema Municipal para a Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cispoa). Paralelamente iniciam adaptações nas infraestruturas físicas, boas práticas, manuais de controle e outras adaptações nas agroindústrias locais, em busca do selo necessário para o avanço.

Por daiane