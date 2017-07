Agricultura

A Administração Municipal de Pouso Novo está promovendo um evento alusivo ao Dia do Agricultor. A programação será realizada na quinta-feira, dia 27, com início às 13h30min na Praça de Pouso Novo, com a participação das secretarias da Agricultura, Saúde e Educação, Cras e a Emater.

O encontro dirigido para os agricultores do município terá oficinas a cargo de cada uma das secretarias envolvidas com ações na área da saúde e orientações relacionadas com o setor da agricultura e apresentações artísticas com a participação de estudantes e invernadas do CTG Tropilhas da Serra, além de instrumentistas com gaita e violão. Também haverá distribuição de mudas frutíferas patrocinadas pelo município, venda de flores e produtos de agroindústrias de Pouso Novo.

O evento terá a participação de uma ervateira que vai fornecer erva e água quente para o público. Para melhor acomodação pede-se para o público trazer cadeiras e vir munido de seu kit chimarrão.

Por daiane