As empresas associadas à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam) têm 90 dias para aderir às soluções da plataforma Banricard sem pagar taxa de administração (de 1,5% a 3%) nos contratos. O convênio entre a Banrisul Cartões e a Acisam foi assinado na manhã de terça-feira, 04 de julho, na presença de empresários do município.

O diretor comercial da divisão de cartões, Antônio Carlos Antunes, salienta que além de obter agilidade e precisão em gestão, a versatilidade das modalidades dos cartões motivam o quadro de colaboradores, sem os empresários correrem riscos na justiça trabalhista, agregando garantia e segurança. “Ao invés de gastar milhões em verbas na mídia estamos optando por fortalecer nosso relacionamento com as entidades”, frisa.

Já o presidente da Acisam, Adaílton Cesar Cé, acredita que o convênio favorecerá todos os associados e oportunizará a adesão de novos associados à entidade, que conta com uma estrutura e ações diferenciadas. “É mais uma entre várias iniciativas da Acisam para modernizar e qualificar empresas e classe empresarial, visando crescimento dos negócios dos associados e o desenvolvimento de Arroio do Meio”, repercute.

A Banrisul Cartões possui reconhecimento internacional e dispõe de mais de 900 mil cartões no mercado. Conta com uma ampla rede de credenciados e com menor custo operacional do mercado. A partir de outubro, os estabelecimentos da rede passarão a poder operar também os cartões da bandeira Elo.

O ato também contou com a presença da assistente de adquirência da Superintendência Regional de Santa Cruz do Sul, Tatiane Moyses Steindorff, do gerente de vendas Banrisul Cartões, João Luís Souza; da gerente geral da Agência de Arroio do Meio, Diva Guzzo, e da gerente de negócios, Denise Rodrigues da Silva.

A equipe do Banrisul também se prontificou em fazer visitas técnicas a empresas locais para diagnosticar formatos e alternativas para a realidade de cada empreendimento e se propôs em renegociar taxas com associados da Acisam que já fazem uso dos cartões de benefícios.

CARTÕES DISPONÍVEIS

Alimentação e refeição: integram o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A empresa pode deduzir até 4% do IR devido (Lucro Real) e não há encargos sociais (não incide no INSS, férias, 13% e FGTS), promovendo produtividade e qualidade de vida aos trabalhadores, eliminando custos logísticos relacionados a entrega de cestas básicas.

Combustível: gestão online dos gastos com combustíveis e manutenção; relatórios completos; mais prazo para pagamento; personalização do cadastro de condutores e veículos; e mais segurança: elimina o transporte de valores.

Benefício: substitui o uso de vales e adiantamentos, sem desencaixe imediato (pós-pago na data da folha).

Presente: recompensa por alcance de metas de equipe; incentivo por bom desempenho; ações promocionais com clientes; bonificações e premiações; simplicidade e liberdade de escolha ao presenteado.

Cultura: R$ 50 mensais destinado aos trabalhadores de carteira assinada para estimular o acesso à cultura, com o consumo de bens, serviços e atividades culturais. Vinculado ao Programa de Cultura do Trabalhador. Empresas tributadas com base no lucro real têm uma grande vantagem: dedução de até 1% do Imposto de Renda devido.

Salário: é um cartão de débito, pré-pago que permite ao conveniado – pessoa jurídica ou pessoa física – efetuar o pagamento de seus funcionários sem que os mesmos possuam conta corrente bancária. Ideal para empresas com alta rotatividade e temporários.

Observação: todos os cartões são prioritariamente destinados aos trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos.

Por daiane