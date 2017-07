Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Arroio do Meio comunica que estão abertas as matrículas para estudantes interessados em concluir o Ensino Fundamental através da modalidade de Educação para Jovens e Adultos, a Eja. As aulas iniciam em 31 de julho, no período noturno, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Forqueta. A Eja é voltada para estudantes acima de 16 anos, que estejam trabalhando, e queiram cursar do 6º ao 9º ano.

