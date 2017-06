Economia

O prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter esteve reunido com a diretoria da Cosuel. Na oportunidade os diretores da cooperativa manifestaram interesse em investir na construção de um condomínio avícola no município composto por oito aviários com capacidade para alojar 275 mil frangos por lote. O projeto deverá receber um investimento total que gira em torno de R$ 6 milhões de reais. O prefeito manifestou interesse na proposta e a intenção de adquirir uma área de terras que deverá ser doada para a Cosuel.

Por daiane