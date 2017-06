Saúde

Com a chegada da instabilidade climática e aproximação do inverno, a Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio registra o aumento na procura por consultas para casos comuns do período, como resfriados, infecções respiratórias e alérgicas. Diante dessa realidade, os postos de saúde se reorganizam sistematicamente para atender a demanda prioritária.

O secretário Gustavo Zanotelli reforça a importância dos cuidados preventivos neste período. “Pequenas atitudes do dia a dia, como agasalhar-se bem, evitar exercícios ao ar livre em dias muito frios e evitar sair de casa com cabelo molhado, podem garantir um inverno tranquilo, com a saúde em dia”, explica. “Pedimos a colaboração da comunidade nesse sentido e a compreensão na prioridade de casos emergenciais, típicos do período”, conclui.

A Secretaria Municipal da Saúde trabalha de forma contínua com a promoção à saúde preventiva, proporcionando grupos de apoio fixos e palestras frequentes para tratar do tema, visitas domiciliares de agentes comunitárias de saúde, realização de campanhas de vacinação, entre outras ações.

Cuidados importantes:

• Higienizar corretamente as mãos para evitar transmissão de vírus;

• Agasalhar-se bem, principalmente ao sair na rua;

• Evitar exercícios físicos ao ar livre em dias muito frios;

• Evitar banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele;

• Ao usar aquecedores, é importante manter uma fonte de umidificação do ambiente em paralelo (recipientes com água, toalhas molhadas, umidificadores);

• Manter ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias, material particulado e alérgenos no ambiente;

• Evitar o uso de fogo para aquecer ambientes, o que também pode provocar graves acidentes.

Por daiane