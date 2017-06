Geral

O encontro de terça-feira do Conversando sobre Turismo foi direcionado especialmente aos empreendedores do município. Realizada na Casa do Museu, em Arroio do Meio, a reunião contou com a presença do Sebrae, que apresentou uma proposta de assessoria para os empreendedores interessados.

O projeto “Transformar o segmento turístico no Vale do Taquari” existe desde janeiro de 2016, e atende empresas do segmento turístico da região. Os principais objetivos são qualificar a gestão das empresas ligadas ao turismo na região e aumentar o fluxo de turistas nos empreendimentos.

As explanações do projeto foram feitas pelo gestor de projetos de comércio e serviços do Sebrae, Diego Zenkner. Composto por várias etapas, as ações previstas para o município consistem em cursos e oficinas de comercialização do destino turístico, visitas técnicas, participação em feiras e seminários do setor, além de consultorias individuais para cada atividade, como forma de melhorar os produtos turísticos, assim como auxiliar nas ações de divulgação do empreendimento.

Essa assessoria tem um investimento total de R$ 23.219,00, sendo 67% do valor, no caso R$ 15.557,00 subsidiado pelo Sebrae (R$ 1.555,00 por empresa). A contrapartida das empresas participantes é de R$ 7.662,00, já a contrapartida por cliente é de R$ 766,20. O valor é calculado para um grupo com 10 empresas.

O projeto foi bem aceito pelos empreendedores presentes, tanto que a grande maioria aderiu a essa assessoria. Os primeiros encontros, que tratam de cursos e oficinas de comercialização do destino turístico ocorrem nos dias 27 e 28 de junho e 03 e 04 de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3716-1166, ramal 304, ou diretamente na prefeitura, na secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.

Por daiane