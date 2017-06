Política

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, esteve essa semana em Brasília, em busca de recursos para o município. Além de visitas a gabinetes de deputados para encaminhamento de demandas, o chefe do Executivo peregrinou pelos ministérios do Trabalho, Esporte, Meio Ambiente, Integração Nacional e Agricultura.

Na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), tratou de projetos locais e conseguiu o desbloqueio R$ 380 mil para o pagamento da rede de água de Palmas, em execução. Também tratou da liberação do empenho de R$ 600 mil para as redes de Arroio Grande e Picada Arroio do Meio.

Com o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, Schnack encaminhou solicitação de cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens e de qualificação para adultos, atendendo a um pedido do Grêmio Estudantil do Guararapes.

No ministério da Integração Nacional, acompanhado pelo deputado federal Alceu Moreira, acompanhou o andamento do projeto que visa a construção de uma ponte na rua dos Wünsch, e na Agricultura, analisou enquadramentos para o envio de novos equipamentos, além de encaminhamentos do Conar e STR.

Com Dionilso Marcon (PT) tratou a liberação de R$ 200 mil, para complementar o projeto de videomonitoramento em prol da segurança pública. “Todos estão aguardando orientações do governo do RS, quanto às características e operação. Deve entrar em operação no segundo semestre de 2018”, ressalva.

No Congresso Nacional acompanhou a discussão e votação em torno do veto ao ISS, que vai destinar impostos referentes aos Cartões de Crédito, Planos de Saúde e Leasing, aos municípios de origem dos clientes. Estima-se um incremento de R$ 600 mil no orçamento do município.

Visitou o gabinete do deputado Onyx Lorenzoni (DEM), encaminhando pedidos do vereador Sérgio Cardoso. Participou ainda de jantar de trabalho com o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, intermediado pela arroio-meense Rita Helena Pochmann.

Na manhã de ontem, dia 1º, esteve na sede do CNEC para cobrar melhorias nas condições do prédio que hoje é usado pela secretaria da Educação do município.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para realizar visitas de cortesia aos arroio-meenses que moram na Capital Federal – Marcos Bildhauer, sargento do exército lotado no Ministério da Defesa, Rita Helena Pochmann e Jackson Matte.

E, apesar da semana de instabilidade em Brasília, Schnack faz um agradecimento especial aos deputados federais que dão suporte aos encaminhamentos do município.

Por daiane