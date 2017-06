Geral

A RGE Sul, distribuidora do Grupo CPFL, deu início à construção da Subestação Arroio do Meio, uma das principais obras do Plano de Investimentos em 2017. A subestação ampliará a oferta de energia para os municípios de Roca Sales, Encantado, Imigrante, Colinas, Arroio do Meio e Lajeado, beneficiando diretamente 12 mil clientes.

A nova subestação é um investimento de R$ 10,6 milhões, que aumentará em 25 MVA (megavoltampère) a disponibilidade de energia elétrica. A etapa inicial da obra envolveu a limpeza do terreno, medições topográficas e terraplanagem. Atualmente, já está em execução a etapa de obras civis (casa de controle, muros e pórticos), para, num terceiro momento, ser instalado o transformador e demais equipamentos elétricos.

A nova subestação contemplará, ainda, a construção de sete alimentadores (circuitos de média tensão) com a expansão de 15,7 Km de rede. A previsão é que a Subestação Arroio do Meio esteja operando no fim deste ano.

Esses novos circuitos alimentadores proporcionarão mais flexibilidade operativa ao sistema, conforme o crescimento da demanda na região, contribuindo na redução do tempo de restabelecimento em casos de interrupção. O maior beneficiado é o cliente, que passa a ser atendido por uma subestação com estrutura e equipamentos de última geração. O aumento da oferta de energia elétrica permitirá aos clientes beneficiados ampliar seus negócios ou investir em novos, gerando desenvolvimento econômico e social para a região.

Alinhado ao Plano Estratégico do Grupo CPFL, os investimentos da RGE Sul, até 2019, alcançarão a marca de R$ 1 bilhão. Somente nos últimos dois anos a companhia aplicou R$ 539 milhões em obras de manutenção e expansão da rede. Até o final deste ano uma série de obras será concluída e a qualidade no fornecimento de energia será ainda mais perceptível para os 1,3 milhão de clientes da distribuidora, presente em 118 municípios gaúchos.

Sobre a RGE Sul

A Rio Grande Energia (RGE) Sul é uma das distribuidoras de energia elétrica do Grupo CPFL Energia no Rio Grande do Sul e tem atuação na Região Metropolitana, Centro e Leste do Rio Grande do Sul.

A concessionária atende a 1,3 milhão de clientes em 118 municípios gaúchos, tem 100 mil km² de área de abrangência e 65 mil Km de rede de distribuição. A base de suas operações fica em São Leopoldo.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 104 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, comercialização, serviços e telecomunicações. É líder no mercado de distribuição, com 14,3% de participação, totalizando mais de 9,1 milhões de clientes em 679 cidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Na comercialização, é um dos líderes no mercado livre, com uma participação de mercado de 14,1% na venda para consumidores finais entre as comercializadoras. É um dos líderes na comercialização de energia incentivada para clientes livres.

Na geração, é o terceiro maior agente privado do país, com um portfólio baseado em fontes limpas e renováveis. A CPFL Geração conta com 2.248 MW de potência instalada, considerando sua participação equivalente em cada um dos ativos de geração. Em 2011, criou a CPFL Renováveis, com ativos como PCHs, parques eólicos, termelétricas a biomassa e a usina solar Tanquinho, pioneira no Estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Adicionando a participação equivalente na CPFL Renováveis, a capacidade instalada total do Grupo CPFL atingiu 3.192 MW no final do terceiro trimestre de 2016. O grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros.

A CPFL Energia tem ações listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa e ADR Nível III na NYSE, além de participar do Índice Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets e do Morgan Stanley Capital International Global Sustainability Index (MSCI). Pelo 11º ano consecutivo, as ações da companhia integram a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.

