O Alto Taquari - Cotidiano

Abrace um Jardim. Essa é a proposta do programa apresentado na manhã da terça-feira, 6, na secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio. O projeto de lei tramita na câmara e sugere a adoção, manutenção e proteção de canteiros centrais, encostas das vias públicas, áreas verdes, parques infantis e mobiliário urbano. O convite é direcionado a pessoas físicas, entidades da sociedade civil, empresas, instituições públicas ou privadas, associações de moradores, sociedades de amigos de bairro e outros grupos que queiram adotar uma área verde do município. Para participar, os interessados devem encaminhar protocolo junto à prefeitura, apontando a área verde que pretendem adotar e as ações que projetam executar para melhoria e manutenção do espaço. Após aprovação do município, será firmado termo de compromisso/parceria com o voluntário interessado, para posterior início dos trabalhos.

O evento de lançamento do programa marcou a Semana do Meio Ambiente e contou com a presença de autoridades, representantes de escolas, entidades ligadas à preservação do Meio Ambiente e comunidade em geral. Os alunos do 3º ano da Escola Municipal Bela Vista abriram a programação com a apresentação da música Pequenas Alegrias. Na sequência, a professora Ionara Sbardelotto apresentou o projeto Arroio do Meio Meu Meio Ambiente, que propõe ações de integração entre as escolas municipais, em forma de desafios ecológicos, incluindo oficinas de reciclagem de papel, hortas escolares, arborização, transformação de lixeiras em floreiras, entre outras iniciativas sustentáveis e de conscientização.

O Programa Abrace um Jardim foi apresentado pela coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, que recordou outras ações realizadas no primeiro semestre, dentro do projeto de limpeza urbana e combate às pragas Nossa Cidade, Meu Lar. Entre elas, a desinsetização das ruas da cidade, duas edições da campanha de descarte Jogue Limpo com Arroio do Meio, edição pioneira do Jogue Limpo com a sua Rua no bairro São José e o avanço no descarte seletivo e correto de galhos e demais resíduos.

O Prefeito Klaus Werner Schnack reforçou as ações voltados ao Meio Ambiente e apresentou o folder Nossa Praia é Aqui, que incentiva o descarte consciente do lixo nos espaços públicos. “Nossa comunidade é formada por famílias caprichosas e organizadas. O Programa Abrace um Jardim oportuniza a comunidade a abraçar um jardim e avançar no embelezamento do nosso município”, reforçou. A vice-prefeita salientou a importância do envolvimento comunitário. “Quando a gente faz parte, a gente cuida”, frisou.

O programa inicia nos próximos dias, assim que as condições climáticas permitirem, na praça localizada ao lado da secretaria de Educação e Cultura, que será abraçada por oficineiros do curso de cerâmica do Centro de Referência da Assistência Social, alunos participantes do projeto Virtudes e Atitudes do Colégio Bom Jesus e a própria secretaria de Educação.

