Apartes

Para privatizar a CEEE, Sulgás e CRM (Companhia Riograndense de Mineração), o governador José Ivo Sartori deve enviar pedido de Consulta Popular até o dia 15 de junho à Assembleia. Em caso afirmativo, caberá ao TRE organizar o processo de plebiscito ainda este ano, mais precisamente até o dia 15 de novembro. Mesmo que a maioria da população aprove a venda, a continuidade do processo de venda passará pela Assembleia. Caso a população vote contra a venda, o assunto é encerrado e o governo terá que ver outras formas de obter recursos.

Crises

Não resta a menor dúvida de que o mundo está em crise. Crises humanitárias, econômicas, políticas… Em todos os continentes há focos de crises profundas, que vem se alastrando ou que eclodiram mais recentemente.

Em vários países como é o caso da Síria, Afeganistão, Líbia, Coreia do Norte, República Centro Africana, Sudão, Guiné, Somália, há conflitos civis com derramamento de sangue.

O Brasil evidentemente não é considerado um país de risco para viver mas, a nossa crise econômica e política, nos deixa igualmente numa situação muito desconfortável. Na medida em que não há uma segurança política e por consequência econômica, os investimentos ficam mais difíceis, há mais desemprego e diante desta corrupção endêmica, principalmente nos meios políticos, a insegurança é muito grande. Milhares de pessoas morrem anualmente vítimas da violência urbana, das drogas, em conflitos rurais por posse de terras ou falta de atendimento nos hospitais.

Mas por outro lado, estamos passando o país a limpo e temos a esperança de que possam surgir novos líderes que se comprometam com uma gestão séria e que façam investimentos em saúde pública, educação e infraestrutura. Mas as perspectivas de crescimento e normalidade, para começar, passam pela definição do cargo de presidente (Michel Temer fica ou não) e as reformas que a sociedade reivindica há anos, não as que o governo quer empurrar, terão que ser votadas. Para fomentar a economia terá que ter crédito não apenas para as grandes empresas e bancos como tem sido, mas para as pequenas e médias empresas que movimentam a economia deste país. E acima de tudo terá que ser resgatado o sentimento de confiança da população brasileira nas instituições.

70 Anos

A Dália Alimentos comemora no próximo dia 15 de junho seu 70º aniversário de fundação com almoço festivo que reúne colaboradores e convidados. Na ocasião será conferido o Troféu Dália e lançado o livro Destemidos: O Espírito do Cooperativismo dos Probos de Rochdde ao Empreendedorismo Neocooperativista da Dália Alimentos. A obra é de Tania e Charles Tonet.

Tributos e serviços públicos

No final de maio, o impostômetro instalado pela Associação Comercial de São Paulo divulgou que o montante de impostos pagos pela sociedade brasileira chegou a R$ 900 bilhões. Este valor fechou duas semanas antes, em comparação com o ano passado, o que comprova que os cofres públicos continuam arrecadando impiedosamente em tributos diretos e indiretos. Além do IPVA, IPTU, basta acompanhar em cada nota de compra o valor aproximado do imposto. Às vezes assusta. Não somos o único país com impostos altos, mas o que indigna é que não nos é devolvido em serviços na mesma proporção.

Por daiane