Obras

O prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt e o prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, estiveram no Palácio Piratini na sexta-feira para fazer a entrega de documentos ao secretário da Fazenda, Giovani Feltes, solicitando apoio do governo do Estado para a execução da obra de pavimentação com asfalto da estrada que liga os dois municípios.

A pavimentação é reivindicada desde a comunidade de Linha Garibaldi, passando por Linha Argola, até Capitão. Nos documentos entregues, os dois prefeitos apresentam dados sobre o quanto a obra vai contribuir para o escoamento da produção, desenvolvimento agropecuário e turismo nos dois municípios.

O prefeito Conzatti destacou a importância desta parceria: “o objetivo é qualificar as vias do interior, por onde transita a produção primária, nossa principal fonte de renda, contribuindo para a melhoria de vida dos agricultores, desenvolvimento de novas atividades agropecuárias, bem como do turismo”, explicou o prefeito de Encantado.

Por daiane