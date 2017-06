Geral

A Comunidade Católica Santo Antônio, de Pouso Novo, padroeiro do município, realiza festa domingo, dia 11 de junho. A programação inicia às 10 horas com missa solene na Igreja Matriz com procissão na entrada. Durante a missa haverá ofertório vivo, benção dos pãezinhos de Santo Antônio.

Após a missa os fiéis seguem em procissão até o Salão Paroquial, onde será servido almoço com venda de espetos com churrasco de rês e galinha recheada assada em forno de ferro. Na parte da tarde acontece o sorteio da ação entre amigos e baile.

Por daiane