Geral

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Arroio do Meio inicia neste sábado uma semana de peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A missa de acolhida da imagem, que vem de Relvado, será celebrada na Igreja Matriz, às 18h. Em seguida inicia-se a peregrinação por comunidades, encerrando com a festa da Paróquia, no domingo, dia 2 de julho.

A imagem é uma réplica da que está no Santuário de Aparecida, em São Paulo e peregrina pela Diocese de Santa Cruz do Sul desde o ano passado. Por ocasião dos 300 anos do encontro da imagem no rio Paraíba do Sul, a igreja católica celebra o Ano Mariano, que vai de 12 de outubro de 2016 a 11 de outubro de 2017. O período é dedicado a contemplar Maria como modelo de fé e seguimento em Cristo. Por isso, as Dioceses interessadas receberam uma réplica da imagem, retirada no Santuário de Aparecida, e com o propósito de peregrinar por entre os fiéis.

Conforme o pároco Alfonso Antoni a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reservou esta semana para a peregrinação como um preparativo para a festa paroquial, a exemplo do que houve no ano passado com a imagem da padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Cada comunidade que recebe a imagem celebra à sua maneira, sendo que as pessoas são convidadas a levarem as capelinhas e imagens de Nossa Senhora.

O padre observa que a devoção à Padroeira do Brasil é muito grande, inclusive com um grande número de pessoas indo até Aparecida. “Nossa Senhora Aparecida está muito vinculada à luta pela libertação no sentido de socorro. Desde sua origem está ligada à necessidade das pessoas. A mãe que cuida, protege e socorre os filhos, sempre apontado para Jesus”, salienta o pároco, lembrando que a imagem foi encontrada por escravos negros.

Roteiro da peregrinação

24 de junho – 18h – acolhida da imagem na igreja Matriz na celebração da missa. Após a missa, carreata para levar a imagem a Rui Barbosa;

24 de junho – 19h30min – Rui Barbosa

25 de junho – 8h30min – Forqueta

25 de junho – 18h – Bela Vista

26 de junho – 19h30min – Linha 32

27 de junho – 19h30min – Arroio Grande Central

28 de junho – 19h30min – Palmas

29 de junho – 19h30min – São Caetano

30 de junho – 16h – Navegantes

01 de julho – 16h – Tiradentes

01 de julho – 18h – Barra do Forqueta

02 de julho – 9h30min – Matriz Festa da Paróquia

Por daiane