Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou na noite do último sábado a festa de encerramento do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel com a entrega de prêmios durante jantar-baile realizado no União de Arroio Grande.

Durante a solenidade foi entregue o troféu de campeão para os bochistas do Passo do Corvo e de vice para o Dona Rita “A” (Time do Ronei). O troféu de 3º lugar foi para o Rui Barbosa e de 4º, para o São José de Palmas. Também receberam premiação de jogador destaque, Derli Fernandes (Dona Rita “A”) e melhor do campeonato, Nili Rohr (Passo do Corvo). Na mesma solenidade, o Glória recebeu o troféu de campeão da Segunda Divisão.

Por daiane