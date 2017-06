Coluna do Alício

A iniciativa que leva pessoas para caminhar pelo interior da região, percorreu no domingo passado um trajeto de 15 quilômetros entre as localidades de Linha Marinheira, São Domingos e Brasinha. Cerca de 100 pessoas, oriundas de Lajeado, Garibaldi, Estrela, Cruzeiro do Sul e Bento Gonçalves, além de moradores locais, contemplaram as belezas naturais, apreciaram a gastronomia apresentada no café da manhã na Área de Lazer da Costa e no almoço servido na propriedade rural de Elton Pedralli, na localidade de Alto Palmas, regado a muita música através de artistas locais. A Administração Municipal apoiou o evento. Para o prefeito Paulo César Scheidt, as caminhadas incrementam o turismo rural no município. Já o secretário de Educação, Felipe Lorenzon, destacou que iniciativas como essas podem servir de incentivo à empreendedores locais para investir no turismo.

Por daiane