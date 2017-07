Agricultura

A secretária da Agricultura de Pouso Novo, Verônica Brock Pozzebon, informa que na terça-feira, dia 04 de julho, às 14h30min, acontece solenidade no Salão Paroquial para a entrega das cestas básicas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). As pessoas contempladas estão inscritas no CAD ÚNICO e foram avisadas pelo Cras do município. O programa tem como objetivo Promover a Agricultura Familiar, a comida orgânica de qualidade, associada ao fomento produtivo e econômico.

Por daiane