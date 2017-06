Geral

Dono de uma energia contagiante e de uma história de sucesso no mundo empresarial, Otelio Drebes realiza palestra seguida de jantar de confraternização em Arroio do Meio na próxima quinta-feira, dia 8, às 19h30min, no Clube Esportivo Arroio do Meio. A convite da Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio, Drebes falará de sua atuação como empresário e compartilhará sua experiência à frente da criação da Lojas Lebes, uma das maiores redes de varejo do Sul do Brasil que, ao completar 60 anos em 2016, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de receitas totais, mais de 140 unidades e cerca de três mil funcionários.

Aos 82 anos, o empresário segue na presidência do Conselho das Lojas Lebes e assumiu a carreira de palestrante, compartilhando com o público seus conhecimentos do mundo dos negócios e seus ensinamentos de vida. Até o momento, cerca de quatro mil pequenos e médios empreendedores do Rio Grande do Sul e de São Paulo já tiveram a oportunidade de participar das palestras de Otelio Drebes. Os temas abordados envolvem gestão de pessoas, valorização dos indivíduos e da família, visão estratégica às oportunidades de negócios, superação, entre outros tópicos. O empresário já realizou 21 palestras em menos de um ano de atuação na nova atividade.

A decisão de se tornar palestrante veio, entre outras questões, pelo gosto que Otelio Drebes tem por pessoas e pelo empresário acreditar que poderia contribuir com o público compartilhando sua exitosa história de vida. Além disso, com a entrada das palestras em troca de um quilo de alimento não perecível – exceto sal – entidades locais são beneficiadas com a doação, em Arroio do Meio a entidade que receberá a doação será a Liga Feminina de Combate ao Câncer e Amam. Interessados em participar do evento devem se inscrever diretamente na CDL, mediante a entrega do alimento. Além da palestra, o ingresso dá direito ao jantar que será servido a seguir. Mais informações pelo 3716-1892. As vagas são limitadas e os ingressos devem ser adquiridos até o dia 5, segunda-feira. No dia não haverá ingressos disponíveis.

Em entrevista ao AT, Otelio Drebes fala sobre sua trajetória, valores e porque decidiu tornar-se palestrante.

AT – O senhor nasceu no Vale do Taquari e começou a trabalhar cedo. O que lhe motivou a deixar a vida no interior e ir em busca dos seus sonhos?

Otelio Drebes - Sempre sonhei grande, quando morava em Bom Retiro do Sul com meus pais eu trabalhava muito na lavoura, negociando o que produzíamos, ou de outros produtores, mas buscava algo mais. Queria ganhar dinheiro e realizar sonhos, eu vi que se seguisse ali iria seguir trabalhando muito, mas aquele universo era pequeno para os meus sonhos. Na palestra conto bastante essa história. Eu dizia ao meu pai: “Quero ser grande e vou partir para o mundo”. Vi desde criança que eu tinha jeito para os negócios.

AT – Ao sair da pequena Bom Retiro do Sul, fazia ideia de que chegaria aonde chegou?

Otelio Drebes - Não, nunca imaginei que chegaria tão longe embora sempre tenha pensado grande.

AT – O senhor construiu uma história de sucesso e hoje a Lebes é uma rede varejista com mais de 140 lojas físicas. A que atribui esta trajetória bem-sucedida?

Otelio Drebes - Eu acredito que algumas questões que me ajudaram foram: enxergar e entender a necessidade das pessoas. Isso serve tanto para pensar nos clientes quanto nos colaboradores da empresa. Eu criei formas de as pessoas comprarem parcelado, o que possibilitou a aquisição de bens àqueles que não teriam condições de pagar em uma só vez, por exemplo. Outra questão foi formar um verdadeiro time, o tratamento dado a quem trabalha na empresa, que se sente parte do negócio e isso, além de contribuir em termos humanos, traz resultados nos negócios. Essa valorização é minha filosofia de vida, eu gosto de pessoas e valorizo elas.

AT – O que o mundo dos negócios lhe ensinou para a vida?

Otelio Drebes -Eu aprendi que temos que ter transparência, agir com honestidade, usar a verdade e sempre ter desafios. Além disso, temos que sempre buscar o melhor. Tanto nos negócios quanto na vida, criatividade, competência e coragem fazem a diferença.

AT – Hoje o senhor se dedica a palestrar. O que lhe inspira a fazer este trabalho?

Otelio Drebes - O desejo de fazer algo novo, além de poder compartilhar com as pessoas a minha história. A troca de energia e o olho no olho são maravilhosos. Haviam me sugerido de escrever um livro, mas preferi fazer palestras e ter o contato com as pessoas. Poder mostrar que todos podem ser melhores e que devem confiar no seu sonho é algo muito especial.

AT – O que as pessoas podem esperar da sua palestra?

Otelio Drebes - Minha palestra é animada e profunda ao mesmo tempo. Através dela conto como conquistei o mundo dos negócios, compartilho valores de vida e meus ensinamentos enquanto empreendedor e ser humano.

Por daiane