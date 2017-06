O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Os integrantes do grupo Vocal Nota Livre, de Arroio do Meio, promovem amanhã, dia 17, a 10ª Noite do Coração. O evento realizado próximo ao Dia dos Namorados ocorre no Salão Comunitário de Rui Barbosa, às 19h30min, e contará com uma noite repleta de atrações. A noite especial prima pelo amor e gosto pela música, que proporcionará momentos de emoção e descontração através da qualidade vocal, repertório e criatividade do grupo.

Além das canções a serem entoadas pelo Vocal Nota Livre, o evento terá a participação do grupo Le Donne Sorelle, promotor do Filó, e a apresentação solo de dois integrantes do coral. Após as apresentações será servido um jantar aos presentes. Os cartões para a Noite do Coração podem ser adquiridos ao valor de R$ 35 com os integrantes do grupo ou na Casa do Museu. Mais informações podem ser obtidas com Maria Fernanda (51) 98405-6673 ou com Ester (51) 99444-9959.

Regido por Maria Fernanda Giacomet e presidido por Ester Noeli Kuhn Bastos, o Vocal Nota Livre conta com 19 cantores, além de integrar o Núcleo Municipal de Cultura. Neste ano comemora 25 anos de atividades, e desde a sua fundação o grupo tem se apresentado em várias cidades da região e do Rio Grande do Sul, buscando sempre a qualidade vocal e a manutenção de um repertório variado.

Por daiane