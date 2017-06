Obras

Visando amenizar os estragos causados nas estradas municipais pelas fortes e contínuas chuvas registradas desde o final do mês de maio, a secretaria de Obras e o setor de Serviços Urbanos de Arroio do Meio iniciaram essa semana um mutirão com diversas frentes de trabalho.

As vias urbanas receberam a operação tapa buracos, com camada asfáltica em pontos deteriorados. Foram atendidos os bairros Bela Vista, São Caetano, Novo Horizonte e Centro. O serviço segue nos próximos dias, com prioridade para a rua Presidente Vargas, bairro Aimoré.

Ao longo da ERS 130, os trevos de acesso a bairros foram recuperados com serviço de máquinas e material. No interior, as estradas gerais de Picada Arroio do Meio, Passo do Corvo, Forqueta Baixa e Travessão Rui Barbosa/Dona Rita também receberam melhorias. A pedido do Daer, o município providenciou a manutenção do trecho em obras da VRS 482. Desde que iniciou o período de constantes chuvas, a secretaria de Obras trabalha de forma contínua na recuperação de estradas urbanas e rurais do município, danificadas pela ação da natureza e tráfego de veículos.

Por daiane