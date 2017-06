Educação

Mais de 49.600 refeições são servidas mensalmente nas 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Arroio do Meio. As refeições incluem café da manhã, almoço e lanches da manhã e tarde e atendem em especial os alunos que frequentam o turno integral, totalizando 510 pelo Programa Novo Mais Educação (1º ao 5º ano) e 100 crianças de quatro e cinco anos, pela Educação Infantil.

O prefeito Klaus Werner Schnack, a vice Eluise Hammes e a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, acompanharam essa semana o almoço dos alunos da Escola de Dona Rita. No cardápio arroz, feijão, aipim, carne, saladas variadas, muito apetite e alegria. Schnack provou e aprovou a refeição servida aos alunos, classificando-a como “muito saborosa”. A escola é a mais nova integrante do programa de turno integral Mais Educação, desde abril deste ano. Animados, os alunos das Séries Iniciais saíram da oficina de artes direto para a mesa farta do almoço. Após a escovação dos dentes e descanso em sala adaptada com colchonetes e travesseiros, a aula seguiu à tarde, com conteúdo do currículo escolar.

Das 13 Escolas Municipais, oito oferecem o turno integral para alunos do 1º ao 5º ano, com oficinas e acompanhamento pedagógico. Outra novidade de 2017 é o Novo Mais Educação, ampliado às escolas Duque de Caxias (Arroio Grande), João Beda Körbes (Aimoré), Afonso Celso (Picada Arroio do Meio) e Professor Arlindo Back (Forqueta). Nestas, as crianças têm acesso a um turno semanal de acompanhamento pedagógico nas disciplinas de português e matemática. O objetivo é reforçar as aprendizagens e melhorar os índices de aprovações nas escolas, qualificando o Mais Educação.

O programa é financiado com recursos federais, somado à contrapartida do município, com apoio dos Círculos de Pais e Mestres (CPMs) e das comunidades, que cedem espaços para realização das oficinas. “Importante ressaltar que primamos pela qualidade das refeições servidas, já que grande parte dos alimentos são fornecidos pelos produtores rurais do município”, salienta a secretária Mara.

Por daiane