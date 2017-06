Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador tem previsto para domingo, dia 11, a realização dos jogos da rodada que foi transferida no último domingo.

A rodada acontece no campo do Amigos de Picada Arroio do Meio, onde jogam pela categoria de titulares, Amigos x Esperança de Rui Barbosa, com vantagem do Amigos de jogar pelo empate no tempo normal e pela categoria de aspirantes, jogam Sete x Palmense, também decidindo vaga para final. Nesta partida a vantagem do empate é do Sete. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h15min e dos titulares às 15h30min.

Por daiane