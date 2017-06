O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Comemorar o São João já se tornou tradicional em muitos lugares. As animadas festas juninas envolvem pessoas de diversas faixas etárias que se divertem ao som de quadrilha e de comes e bebes típicos como pipoca, pinhão, rapadura e quentão. Em alguns lugares, as comemorações envolvem toda a comunidade.

Um exemplo ocorre na comunidade de Arroio Grande Central, em Arroio do Meio, na Escola Duque de Caxias. O educandário guarda em sua essência o comprometimento com a comunidade. Famílias participativas e ativas fazem a pequena escola do campo ser referência em ações culturais, sociais e interativas junto à localidade do distrito.

Tudo começou em 2006, quando a escola iniciou uma pequena festa junina com o teatro feito pelos alunos, atendendo a um anseio da comunidade que pedia a volta das tradicionais festas de São João com casamento caipira, assim como era feito pelos grupos de jovens. Mas a comunidade queria mais, e a partir de um convite da direção do grupo de veteranos do União, muitos deles ex-integrantes dos grupos de jovens, se iniciou uma parceria entre o time de futebol e a Escola Duque de Caxias.

A parceria que completa 11 anos em 2017, faz com que todos se dediquem, em especial, para o fortalecimento da entidade escolar, na qual a grande maioria frequentou seus primeiros anos escolares. Os teatros apresentados pelo grupo de veteranos do União eram inicialmente pensados apenas para a comunidade de Arroio Grande, envolvendo fatos característicos de famílias e integrantes da comunidade, tendo muitas falas em alemão.

Segundo os integrantes do teatro, com o aumento da plateia ano após ano, foi necessário a adaptação para possibilitar a compreensão de todos que prestigiam a festa. “Lembrar que os primeiros teatros eram feitos no meio do público, sem palco e sem microfone, e hoje uma estrutura de apoio é necessária para que todos possam ver, ouvir e curtir a peça com tranquilidade”, contam.

Para a apresentação do teatro somam-se muitos esforços. Os integrantes frisam que é preciso criatividade, disposição, dedicação e companheirismo, com cada um contribuindo com o que tem de melhor. “A cada ano reforçam-se os potenciais de cada um, respeitando os limites e as vontades de cada integrante. Além disso, o texto é construído a partir das muitas sugestões que os integrantes trazem, já que o público vai desde crianças até adultos”.

Programação de São João nas escolas

A programação da Escola Duque de Caxias ocorre no dia 1º de julho, a partir das 19h30min, no salão localizado ao lado da igreja São Felipe e São Tiago. A Festa de São João conta com comes e bebes típicos, apresentação dos alunos da escola, apresentação do teatro dos veteranos do União e animação do Lumier Som. Neste ano há a venda de kits de São João ao valor de R$ 11, que incluem um espetinho, um refrigerante e um cachorro-quente. Eles podem ser adquiridos direto na escola ou na Agropecuária Terra Fértil.

Além de Arroio Grande Central, outras festas de São João ocorrem entre junho e julho em comunidades e escolas do município, envolvendo pais, alunos, professores e moradores dos bairros e localidades. A comunidade é convidada a participar das programações juninas. As atividades juninas ficam a cargo de cada educandário.

Confira a agenda das festas de São João:

22/06 – Emef João Beda Körbes: em horário de aula

22/06 – Emef Construindo O Saber: manhã e tarde durante turno de aula

23/06 – Emef Bela Vista: às 18h30min no Salão Cinquentenário

23/06 – Emef Princesa Isabel: às 19h no Ginásio de Rui Barbosa

23/06 – Emef Tancredo Neves: 19h30min no salão da comunidade do bairro Novo Horizonte

23/06 – Emef Getúlio Vargas: durante a manhã na escola

23/06 – Emef Dona Rita: manhã e tarde durante turno de aula

23/06 – Emef Itororó: manhã durante o turno de aula

23/06 – Emef Afonso Celso: manhã durante turno de aula

24/06 – Emef São Caetano: na parte da tarde

30/06 – Emef Prof. Arlindo Back: manhã durante turno de aula

07/07 – Emef Barra do Forqueta: às 19h no ginásio da Barra do Forqueta

Por daiane