Geral

A Comunidade Católica da Paróquia Nossa Senhora da Purificação, de Travesseiro, realiza festa domingo, dia 04 de junho. A programação inicia às 06 horas, com alvorada festiva; às 09h30min, missa na Igreja Matriz seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora da Purificação até o Clube Esportivo Travesseirense, onde acontece a festa. A Paróquia, presidida por Luis Fernando Both, é formada pelas capelas de São Miguel, Três Saltos Alto, Linha Garibaldi, Linha Olinda, Barra do Fão, Cairu Fundos e Marques de Souza.

Ao meio-dia será servido almoço pelo valor de R$ 25 por pessoa. Após o almoço acontece sorteio da rifa e baile com a banda Os Hermanos. Durante a festa acontece o sorteio de tortas e pescaria. Outra atração da festa é dirigida para as crianças com a instalação de forma gratuita de brinquedos com pula-pula e tombo legal na parte coberta do antigo ginásio.

Por daiane