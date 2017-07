O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Foi lançada na quinta-feira à noite, na Casa do Museu, em Arroio do Meio, a programação do Férias de Inverno. O programa que oferece atrações para toda a família foi apresentado durante a sessão do Cineclube Real.

As atividades foram elaboradas a partir das reuniões do grupo Conversando sobre Turismo e se estendem até o dia 27 de julho com programação variada. Entre elas consta no dia 02 de julho a Festa da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com missa às 9h30min na Igreja Matriz e almoço ao meio-dia no Salão Paroquial.

De 03 a 07 de julho e de 10 a 14 de julho, manhã e tarde, ocorre a oficina de costura Abotoando Sentimentos. A atividade ocorre na Casa do Museu e envolve crianças maiores de 7 anos e adolescentes. De 03 a 21 de julho ocorre no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) a oficina de conserto de roupas Mãos em Ação – Customização Solidária. A ação ocorre nos turnos da manhã e tarde. Já no dia 05 de julho ocorre a segunda edição do Bergamoteando na Praça, ao meio-dia, na Praça Flores da Cunha.

Além destas, a programação contempla eventos gastronômicos e culturais, sessão de cinema, atividades esportivas, oficinas de cerâmica, entre outras atividades. Mais informações sobre os eventos podem ser conferidas nas próximas edições do AT.

Por daiane