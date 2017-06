Saúde

Desde o início do mês, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Caetano, Arroio do Meio, conta com novo médico clínico geral, o Dr. Felipe Quevedo Ottoni. Essa semana o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes, acompanhados do secretário de Saúde Gustavo Zanotelli, estiveram no posto conversando com a equipe de profissionais e comunidade em atendimento.

Na próxima terça-feira, 27, a ESF São Caetano realiza programação especial alusiva aos seus dois anos de atividades. A comunidade local está convidada a participar em dois momentos. Na parte da manhã, a partir das 9h15min, haverá apresentação musical dos alunos da escola do bairro, seguida de palestra com a psicóloga Noeli Zanotelli. À tarde, às 14h30min, palestra com a psicóloga Ruth W. Alves. Ambas com foco em qualidade de vida, saúde preventiva e bem-estar.

Na quarta-feira, 28, a ESF Rui Barbosa promove momento especial, alusivo ao seu primeiro ano de atividades. A programação inicia às 8h, com apresentação musical dos alunos da escola do bairro, seguido de palestra sobre hábitos saudáveis e atividades físicas, com profissionais da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (Cures). Aproveitando a área de lazer e academia ao ar livre, instalados ao lado do Posto, serão repassadas dicas de uso dos aparelhos para eficiência dos exercícios.

Por daiane