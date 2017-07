Saúde

Ao som do grupo instrumental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rui Barbosa, Arroio do Meio, completou seu primeiro ano de atividades na quarta-feira, 28. O evento especial realizado em frente à unidade de saúde contou com depoimentos da equipe de profissionais, moradora usuária dos serviços e Secretário Municipal da Saúde, enquanto os atendimentos aconteciam normalmente na parte interna do posto.

A moradora Marinês Vallerius elogiou o primeiro ano de atividades da ESF do bairro. “Esse posto foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui em Rui Barbosa, realmente muito importante para nós. A equipe e o atendimento são tudo de bom”, declarou.

O secretário Gustavo Zanotelli parabenizou a comunidade local pela conquista e a equipe de profissionais pelo trabalho realizado. “A unidade de saúde, assim como a escola, é um ponto de referência para o bairro”, reforçou. A manhã seguiu com a palestra sobre hábitos saudáveis e atividades físicas, com profissionais da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (Cures), que realizam trabalho contínuo com grupos de saúde preventiva promovidos no Posto.

Na terça-feira, 27, a ESF São Caetano também realizou programação especial alusiva aos seus dois anos de atividades, incluindo apresentação musical dos alunos da escola do bairro e palestra com a psicóloga Noeli Zanotelli. O prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes prestigiaram os dois dias de programação nos postos de saúde.

Atenção com a saúde

A rede básica de saúde do município é composta por cinco Estratégias de Saúde da Família – bairros Navegantes, Bela Vista, Aimoré, São Caetano e Rui Barbosa, onde são oferecidos atendimentos gratuitos de médicos clínico geral, ginecologia, pediatria, dentista, enfermagem, vacinas, grupos de saúde preventiva, visitas domiciliares, entre outros. Além das ESFs nos bairros, conta com o Posto de Saúde Central, onde ainda são oferecidas as especialidades de dermatologia, urologia e cardiologia e Plantão Médico 24 horas no Hospital São José, para casos de urgência e emergência.

Por daiane