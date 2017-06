Agricultura

Uma breve solenidade realizada na quinta-feira, 25, na Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio, marcou a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O evento contou com a presença de autoridades, produtores rurais fornecedores do programa, entidades e famílias beneficiadas. O PAA é um convênio assinado entre a prefeitura e o governo federal/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e preconiza a promoção do acesso à alimentação de qualidade para entidades e famílias carentes e o incentivo à agricultura familiar. O município aderiu ao programa em 2015, mas desde agosto passado aguardava liberação de recursos federais para a continuidade do mesmo.

Cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade são beneficiadas mensalmente com alimentos fornecidos pelo programa. Da mesma forma, as entidades Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai) e Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam) recebem semanalmente o benefício. Para dar conta da demanda, 20 famílias de produtores rurais do município são conveniadas ao programa, e fornecem verduras, frutas, ovos, melado e feijão aos beneficiados. O convênio anual é de R$ 66 mil, o que garante que cada produtor receba até R$ 3,3 mil pelos produtos fornecidos neste período.

Durante o evento, autoridades, produtores e beneficiários se pronunciaram sobre a importância do PAA. O secretário da Agricultura, Eloir Lohmann, ressaltou que produtor e consumidor ganham com o programa. “É uma fonte de renda para o produtor e um alimento de qualidade para o consumidor”, resume. Para as representantes das entidades beneficiadas, diretora da Amam, Ingrid Venter Soares e administradora da Amai, Renilda Weizenmann, os alimentos chegam para somar no cardápio alimentar, ampliando a variedade e qualidade do mesmo. “É uma alimentação de qualidade, diferenciada. As crianças aprendem a comer verdura e fruta, não vivem mais sem”, afirma Ingrid.

Por daiane