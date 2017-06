Agricultura

A data de 1º de julho, amanhã, sábado, lembra, de forma especial o cooperativismo. É o Dia Internacional do Cooperativismo, portanto celebrado em todos os países que têm este modelo ou sistema de organização social, nos diferentes segmentos de atividades.

Quando aqui em nosso meio nos reportamos ao cooperativismo, sem nenhum esforço maior nos vêm à memória os muitos exemplos de instituições que já tivemos e as que hoje temos, algumas com maior proximidade e expressão, outras mais distantes por não estarem tão enraizadas no nosso convívio.

Especialmente no setor da produção primária nós temos um modelo de cooperativismo muito ativo e neste sentido cabe lembrar os 70 anos de atividades da Cooperativa de Suinocultores de Encantado Ltda. A Cosuel, com os seus produtos Dália, continua com mais de quatro mil associados, integrados em cadeias de produção, sendo assistidos e formando um elo muito forte, na utilização de serviços e produtos.

Quando se escuta ou se olha para a história da Cosuel, se percebe a fé, a perseverança dos pioneiros, alguns ainda vivos, que há sete décadas acreditavam no princípio de que unindo forças e cada qual trabalhando pelo grupo, os resultados não poderiam frustrar ou falhar. O “um por todos e todos por um” sempre valeu para quem tem dado valor ao associativismo leal, sério e fundamentado em princípios e valores éticos.

A Cooperativa Languiru segue como outro exemplo exitoso, com a sua base nas atividades de produção agropecuária, onde a diversificação proporciona resultados e motiva os agricultores associados, que sentem orgulho da sua entidade classista.

Certel, embora nascida sob outro enfoque, essencialmente prestadora de serviços, está aí, superando etapas, evoluindo e acompanhando o crescimento tecnológico regional.

E assim podemos referir-nos ainda às nossas cooperativas de crédito, os Bancos Sicredi, que são pontos de referência, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, onde o sistema está presente em praticamente todos os municípios, com milhares de cooperativados.

O Sistema Sicredi participa diretamente das atividades da produção agropecuária. Toda vez quando se fala em Plano Safra, temos que voltar os olhos para os Bancos Sicredi. Pois, a partir da próxima semana, as agências do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, estarão disponibilizando recursos em valores que superam a casa dos 7 bilhões de reais para linhas de créditos destinados ao custeio das próximas culturas de verão e da manutenção dos estabelecimentos rurais, em forma de investimentos na infraestrutura.

Nota Fiscal Eletrônica

Depois de um período razoável em que não tenho feito referências ao assunto da Nota Fiscal Eletrônica, é hora de começarmos a nos preocupar. Faltando 90 dias para a sua efetiva implantação, para os produtores integrados, percebe-se que as condições para a sua adoção são muito precárias e bem aquém do que será preciso.

Na região do Vale do Taquari, existem inúmeras localidades que não têm sinal de internet. Alguém está vendo uma solução para isso? – Será que em três meses as deficiências poderão ser resolvidas?

Secretaria da Fazenda Estadual, municípios e empresas integrados terão que se cotizar para as providências necessárias, em especial na orientação aos produtores que precisam de um suporte técnico e legal.

