Apartes

No próximo dia 15 a Dália Alimentos completa 70 anos. A trajetória do conglomerado Dália, uma marca de credibilidade em produtos, serviços e tecnologia que se espalha pela região, estado e país, foi e é construída nas bases do cooperativismo que na sua essência preconiza a colaboração e associação de pessoas com os mesmos interesses a fim de obter competitividade em suas atividades econômicas . O cooperativismo tem por fundamento o progresso social através da cooperação e do esforço conjunto.

Sobre os valores, conceitos e missão que norteiam a cooperativa, o presidente executivo, Carlos Alberto F. Freitas definiu assim:

“Uma cooperativa cumpre sua missão quando promove o desenvolvimento econômico e social do produtor associado, com políticas de apoio, assistência técnica, política de balizamento de preço no mercado e de relacionamento transparente com o produtor.”

Controle de Qualidade

Desde 2002, a Dália Alimentos tem grupos de controle de qualidade, quando a cooperativa/empresa aderiu ao Programa de Qualidade Total. A partir de então esta ferramenta passou a ser uma aliada permanente de gestão participativa e melhoria contínua. Através do programa foram criados grupos de controle de qualidade – hoje são 27 equipes de funcionários, reunindo cerca de 200 pessoas que fazem reuniões mensais e procuram resolver problemas que surgem. A metodologia de trabalho segue a ferramenta PDCA – PLANEJAR, quando é levantado e examinado o problema; EXECUTAR, quando a operação é implementada, o que envolve num estágio anterior, estudo e treinamento; VERIFICAR é a etapa seguinte quando são avaliados os processos e finalmente vem o AGIR que consolida a mudança. Se houve falhas, o processo é reiniciado ou alterado. No ano passado, além da premiação dos três melhores grupos, foi criado o Prêmio Inovação, que oportuniza criação de novos métodos.

Responsabilidade pelos produtos, projetos sociais e meio ambiente

A credibilidade e boa imagem que a Dália Alimentos passa para os consumidores e público em geral, em tempos onde há tanta corrupção e crise, pode ser bem dimensionada no longo relatório da empresa referente a 2016, onde constam as práticas em vários setores, principalmente na insistente consolidação da cultura da qualificação dos produtos, – um respeito ao consumidor, no envolvimento com as comunidades com o desenvolvimento de projetos sociais, como é o caso do Criança Dália; o desenvolvimento do quadro social com projetos que contemplam os jovens, as mulheres, a sucessão familiar e ainda a atenção especial para com a gestão ambiental.

Enfim a comunidade tem orgulho de poder contar com a Dália Alimentos, alicerçadas nos valores cooperativistas, mais necessários do que nunca – diante das devastadoras práticas de corrupção que permeiam muitas empresas e meios políticos. Nesta edição está encartado um especial com mais informações sobre os 70 anos da instituição.

Perguntamos

Afinal, qual o papel e competência do Supremo Tribunal Eleitoral?

Na hora do fechamento da edição não havia uma resposta para a pergunta.

Sobe e desce

Mercados, lojas e diversos tipos de serviços têm seus resultados condicionados a vários fatores, entre eles o clima ou datas especiais. O mês de junho tem um calendário bem interessante mesmo aqui no sul. Dia dos Namorados (12); Dia de Santo Antônio (13); Corpus Christi ( l5); Dia de São João (24); Dia de São Pedro (29) e o início do inverno dia 21. De um modo geral, estações bem definidas ajudam a vender, tanto no inverno quanto no verão nos chamados produtos que são da estação. Agora, nesta época mais fria e chuvosa (graças a Deus a chuva está passando) lojistas querem mais é que o frio seja intenso principalmente no começo da estação porque o cliente compra mais, na medida em que precisa. Ele vai avaliar se vai valer a pena fazer determinado investimento numa roupa, num calçado mais pesado. Se o frio demora a chegar ele vai esperar pelas promoções.

Já nos mercados também há produtos que no inverno acabam subindo ou baixando de preço por conta da procura.

Entre estes produtos, com tendência a aumentar de preço estão as sopas, carnes com osso, chocolates, vinhos, massas, pães, cucas, carne suína. Em compensação, a cerveja, frutas, verduras podem estar entre os itens que baixam de preço. Para economizar é bom ficar atento a estas oscilações para fazer o dinheiro render mais.

Por daiane