O Alto Taquari - Cotidiano

A Invernada Veterana do CTG Querência do Arroio do Meio conquistou no dia 11 de junho, o 2º lugar e o título de Melhor Coreografia e Dança de Entrada. A colocação ocorreu em função da 2ª Etapa de Circuitos Artísticos da 24ª Região Tradicionalista, realizada no Parque do Imigrante, em Lajeado.

Com esta apresentação, o grupo encerra um ciclo de apresentações no qual conquistou vários títulos. O próximo ciclo inicia no dia 9 de julho, em Encantado, no Rodeio Artístico Regional organizado pelo GAN Anita Garibaldi. Na ocasião, o grupo tentará conquistar o título regional, repetindo a façanha do ano passado.

