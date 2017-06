Geral

A Emater em parceria com o Cras de Pouso Novo, realizou na semana passada, uma oficina de preparo de pizza. O evento ocorreu nas dependências do Salão Paroquial com a participação dos grupos de convivência do Cras e pessoas da comunidade. Na terça-feira, dia 30, aconteceu uma oficina com preparo de tortas. Outros cursos devem ser ministrados nas próximas semanas sempre com inscrição e material utilizado gratuito.

Por daiane