Agricultura

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes receberam essa semana o secretário da Agricultura, Eloir Lohmann e o novo médico veterinário responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal, Adriano Becker. O profissional iniciou as atividades no município no último dia 5 e desde então vem visitando as agroindústrias e estabelecimentos que produzem e manipulam alimentos, acompanhado do secretário municipal.

O principal objetivo do serviço de inspeção, segundo Becker, é a promoção da saúde e segurança alimentar da comunidade, através da oferta de alimentos de qualidade, com controle de doenças zoonóticas. Da mesma forma, o prefeito Schnack reforçou a importância das boas práticas de fabricação dos alimentos e o comprometimento do município, “para que a comunidade tenha tranquilidade para consumir produtos de qualidade”.

O trabalho de adequação e reestruturação deve avançar no segundo semestre, considerando que vários estabelecimentos locais solicitaram partir para o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), que permite comercializar o produto para todo o Estado, o que exige que o Sistema de Inspeção Municipal esteja completamente adequado.

Por daiane