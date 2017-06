O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Na segunda-feira próxima, dia 26, reúne-se o Círculo de Amigos de Boppard às 18h30min, na secretaria de Educação de Arroio do Meio, para resolver o que segue: esclarecimentos sobre as últimas ações; eleição da nova diretoria; alterações no regulamento do grupo.

Boppard am Rhein é a cidade-irmã de Arroio do Meio na Alemanha, com a qual o município mantém ativo um intercâmbio de jovens e pode intermediar e facilitar a acolhida de grupos interessados em conhecer a região da província de Rheinland Pfalz, naquele país.

O atual presidente do Círculo de Amigos de Boppard, Euclides Scheid, conclama a todos os arroio-meenses que têm interesse nesta oportunidade, a participarem da reunião, mesmo que ainda não sejam membros do grupo.

Por daiane