O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A Casa do Museu de Arroio do Meio convida a comunidade para participar da próxima sessão do Cineclube Real, a realizar-se na quinta-feira, 29 de junho, a partir das 19h. A Dama Dourada será o filme exibido, seguido de bate-papo com Vânia Drebes, professora de história da rede municipal.

Lançado em 2015, o filme se passa na década de 1980 e conta a história de Maria Altmann, judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que decide lutar contra o governo austríaco para recuperar diversas obras de arte que pertenciam à sua família e foram roubadas durante o confronto.

O Cineclube Real está localizado junto à Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604, e realiza sessões mensais de cinema, seguidas de bate-papo entre profissionais da área do assunto abordado e comunidade presente na sessão.

Sinopse do filme: Maria Altmann é uma mulher judia que conseguiu sair de Viena durante a Segunda Guerra Mundial. Após muitos anos, ela terá que voltar e se reencontrar com suas memórias para recuperar uma obra de arte de Gustav Klimt, que os nazistas confiscaram de sua família.

Quem foi Gustav Klimt: Gustav Klimt (Baumgarten, em Viena, 14 de julho de 1862 – Viena, 6 de fevereiro de 1918) foi um pintor simbolista austríaco. Em 1876, estudou desenho ornamental na Escola de Artes Decorativas. Associado ao simbolismo, destacou-se dentro do movimento art nouveau austríaco e foi um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena, que recusava a tradição acadêmica nas artes, e do seu jornal, Ver Sacrum. Klimt foi também membro honorário das universidades de Munique e Viena. Os seus maiores trabalhos incluem pinturas, murais, esboços e outros objetos de arte, muitos dos quais estão em exposição na Galeria da Secessão de Viena.

Por daiane