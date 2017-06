Geral

A fim de auxiliar as muitas famílias atingidas por um forte temporal na semana passada, em Maratá, uma turma de catequisandos da Crisma da comunidade Cristo Rei, bairro Aimoré, Arroio do Meio, realiza uma ação solidária neste sábado.

Proposta por uma jovem e abraçada pelos demais colegas e com o apoio da catequista Rosinha Silva Estraich, a atividade visa arrecadar donativos para as famílias. Todo o material doado será encaminhado a Maratá pela Defesa Civil de Arroio do Meio. O que não for de utilidade no município, será enviado para Uruguaiana que também vive dias difíceis em função da grande enchente que desalojou mais de cinco mil famílias.

As doações serão recebidas das 8h às 11h no salão da comunidade Cristo Rei. Segundo Rosinha, os crismandos e alguns pais vão receber os donativos, que devem estar embalados para o transporte, visto que serão levados ao destino logo em seguida. Roupas e calçados devem ter condições de uso. “Em contato com a Defesa Civil de Maratá nos informaram que o que eles mais precisam é material de construção, alimentos não perecíveis, móveis, utensílios domésticos, componentes para parte hidráulica como canos, e eletrodomésticos”, afirma a catequista. Contudo, ela lembra que todo o material arrecadado será bem-vindo, já que se não atender às necessidades dos maratenses, será enviado para Uruguaiana.

Quem quiser ajudar com dinheiro pode fazer depósito diretamente em contas bancárias criadas para este fim, conforme dados a seguir: Banrisul – Ag. 1089-28 – Conta: 06.124903.0-2.| Sicredi – Ag.0119 – Conta: 27541-7.| Caixa – Ag.0530 operação 013 – Conta: 107866-0.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a catequista Rosinha pelo (51) 99170-4919. Ela aproveita e agradece a todos que estão ajudando e apoiando a bela iniciativa dos jovens, e principalmente, sendo solidários com os moradores de Maratá e Uruguaiana.

Por daiane