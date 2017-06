Coluna do Alício

No domingo, 25 de junho, o interior do município será contemplado por um grupo de caminhantes, através de iniciativa do projeto Passeios na Colônia, com o apoio da Prefeitura de Capitão. Serão 15 quilômetros de estrada, iniciando na Área de Lazer da Costa, onde será servido o café da colônia, passando por Linha Marinheira, São Domingos e encerrando no Brasinha, onde será oferecido o almoço. Investimento de R$ 95 com refeições, água, transporte, condutores e carro de apoio. Inscrições e informações pelo telefone (51) 99583-2672 ou no e-mail valenews@certelnet.com.br

Por daiane