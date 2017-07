Futebol Amador

Pelo menos três equipes da microrregião de Arroio do Meio estão confirmadas para participar do Campeonato Regional da Aslivata. Rui Barbosa de Arroio do Meio, Sete de Capitão e o Brasil de Marques de Souza confirmaram presença ainda na semana passada. O certame será disputado nas categorias de titulares, aspirantes e veteranos. A primeira reunião com representantes das equipes acontece quinta-feira, dia 06 de julho. Nesta reunião deverá ser definida a fórmula de disputa e outros detalhes do torneio.

Por daiane