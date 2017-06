Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realizou rodada no último domingo no campo do Amigos de Picada Arroio do Meio, que definiu os dois primeiros finalistas.

Pela categoria de titulares, o Amigos conquistou a primeira vaga de finalista. Após 180 minutos de disputa com o Esperança de Rui Barbosa as duas equipes foram para decisão nos pênaltis, onde prevaleceu a estrela do goleiro Móia, que defendeu duas cobranças para o Amigos. Dentro de campo o Amigos venceu na rodada de ida por 3 x 2, jogando em Rui Barbosa. No domingo, o Esperança venceu por 2 x 0. Na decisão por pênaltis a vitória foi do Amigos por 5 x 4.

Pela categoria de aspirantes, jogaram na preliminar as equipes do Sete x Palmense. Como o Sete havia vencido na rodada de ida por 3 x 1, tinha a vantagem de jogar por um empate. No domingo as duas equipes acusaram empate em 2 x 2, resultado que serviu para o Sete ser finalista.

Rodada em Rui Barbosa

A fase semifinal tem encerramento previsto para domingo, dia 18, com a realização de rodada no campo do Rui Barbosa, onde serão definidos os outros dois finalistas do campeonato. Valendo pela rodada da volta pela categoria de aspirantes jogam Rui Barbosa e Esperança de Rui Barbosa, com vantagem do empate para o Rui Barbosa.

Pela categoria de titulares, teremos o confronto entre Rui Barbosa e Palmense. Na primeira partida em Palmas as duas equipes empataram em 0 x 0. Mesmo assim o Rui Barbosa joga por um empate por ter melhor campanha na fase de classificação. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h15min e dos titulares às 15h30min.

Por daiane