Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realizou no domingo, dia 25, em Picada Arroio do Meio, a primeira rodada com os jogos finais.

Pela categoria de titulares, aconteceu empate em 1 x 1 entre Amigos e Palmense. Na categoria de aspirantes jogaram Rui Barbosa e o Sete de São Caetano. A partida terminou com vitória do Sete por 1 x 0.

A rodada final acontece domingo, dia 02 de julho, no campo do Palmense, em Palmas. Na categoria de aspirantes jogam às 13 horas, Sete de São Caetano e Rui Barbosa. O Sete que venceu na rodada de ida joga por um empate. Se o Rui Barbosa vencer no tempo normal a decisão vai direto para os pênaltis.

Na decisão entre os titulares, marcada para às 15 horas, jogam Palmense x Amigos. Com o empate em 1 x 1 na rodada de ida, o Palmense tem a vantagem de jogar por um novo empate nos 90min. O Amigos para ser campeão precisa vencer no tempo regulamentar para decidir nos pênaltis.

Por daiane