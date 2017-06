Meio Ambiente

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Travesseiro realiza sábado, dia 10, no turno da manhã, a “Campanha de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos. A proposta inclui o recolhimento de eletrodomésticos e equipamentos da chamada “linha branca”, como geladeiras, lavadoras, fogões, entre outros. Da mesma forma, o óleo de cozinha usado também poderá ter seu destino correto através desta campanha.

O ponto de coleta vai funcionar em frente a secretaria da Agricultura, com atendimento ao público no horário das 08h às 12 horas. No local também podem ser descartados calculadoras, pilhas, baterias, brinquedos eletrônicos, vídeo games, celulares, carregadores, equipamentos gerais de informática, vídeo cassete, DVD, televisores e monitores.

Por daiane