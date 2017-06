Bocha

O 3º Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, que tem a participação de nove equipes dos municípios de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado, realizou na noite da última sexta-feira a primeira partida da final entre as equipes do Bar Zanotelli, de Linha Marinheira, e o Brasinha de Alto Palmas, ambos de Capitão.

O primeiro confronto realizado no Bar Zanotelli, em Linha Marinheira, estava cercado de grande expectativa. A final, que é um clássico da bocha de Capitão, levou grande público até o local da decisão. No primeiro jogo de trios, o Bar Zanotelli venceu por 12 x 0. No segundo jogo, mesmo depois de estar vencendo por 7 x 0, o Bar Zanotelli perdeu por 12 x 7 para a dupla do Brasinha. No terceiro jogo, o trio do Brasinha voltou a vencer por 12 x 6, decretando placar final de 2 x 1.

A partida da volta acontece na noite desta sexta-feira, dia 23, na cancha do Brasinha em Alto Palmas. O Brasinha leva vantagem por ter vencido na rodada de ida por 2 x 1. Os jogos, dois de trios e um de dupla, iniciam às 19h30min.

A solenidade de encerramento do torneio com jantar e entrega da premiação que inicialmente estava marcada para a noite de sexta-feira, dia 30, deverá ter uma nova data agendada.

Por daiane