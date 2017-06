Bocha

O 3º Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, que tem a participação de nove equipes dos municípios de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado, conheceu na rodada da última sexta-feira as duas equipes finalistas do torneio.

As duas vagas de finalista foram definidas na rodada da volta da fase semifinal que apresentou duas partidas em Capitão. Em Linha Marinheira, jogaram Bar Zanotelli 2 x 1 Picada Flor e em Alto Palmas, Brasinha 2 x 0 Brasil. Os dois resultados classificaram as equipes do Bar Zanotelli e do Brasinha.

A decisão do título começa nesta sexta-feira, dia 16, quando teremos pela rodada de ida em Linha Marinheira, Bar Zanotelli x Brasinha. A partida da volta será disputada dia 23, na cancha do Brasinha em Alto Palmas.

Por daiane