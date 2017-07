Bocha

O 3º Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizou na noite da última sexta-feira a sua partida final reunindo as equipes de bochistas do Bar Zanotelli de Linha Marinheira e o Brasinha de Alto Palmas. O torneio foi organizado a partir da Liga de Bocha de Travesseiro.

A partida final teve a disputa de três jogos com vitória de 2 x 1 para Bar Zanotelli. Como na rodada de ida o Brasinha havia vencido pelo mesmo placar, a decisão do título ficou conta da diferença de bolas, onde saiu vencedora a equipe do Bar Zanotelli.

Encerramento – A festa de encerramento do torneio que reuniu nove equipes dos municípios de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado, acontece ao meio-dia de sábado, dia 1º de julho, no Salão da Comunidade de Linha Caçador, em Nova Bréscia, onde será servido almoço e feita a entrega da premiação aos melhores do torneio.

Por daiane