Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou no sábado a sua partida final entre as equipes do Passo do Corvo e Dona Rita “A” (Time do Ronei).

A disputa, que aconteceu nas canchas do Passo do Corvo, terminou com placar de 5 x 3 para o Passo do Corvo. Na primeira final em Dona Rita, a equipe local havia vencido pelo mesmo placar. Diante dos dois resultados a definição do título ficou por conta do saldo de bolas, onde o Passo teve vantagem de 14 bolas.

Segunda Divisão – Pela Segunda Divisão, a decisão da primeira colocação aconteceu entre as equipes do Glória e o Guarani de Arroio Grande. O título ficou com o Glória que venceu as duas partidas finais.

Premiação – Neste sábado, dia 03, a Liga de Bocha realiza a festa de entrega da premiação aos melhores classificados e destaques do torneio durante jantar baile que será realizado na sede do União de Arroio Grande.

Por daiane