O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Será realizada no domingo, 18, a 42ª Festa da Bergamota, no distrito de Bela Vista do Fão, Marques de Souza. Promovida pelas famílias produtoras e moradoras da localidade e com apoio da Administração Municipal, a festividade contará com concurso gastronômico, futebol, caminhada, mateada e show. Toda a programação se realiza no Ginásio Esportivo Grêmio Guarani.

A programação da Festa da Bergamota inicia com alvorada festiva às 6h30min. Após haverá mateada, entrega dos conjuntos e dos derivados de bergamota para concurso, missa e tenda colonial.

Entre as atrações está prevista para às 10h45min a reinauguração do Monumento à Bergamota. Com aproximadamente 2,5 toneladas, a réplica em tamanho gigante será exposta na entrada do centro de Fão e foi confeccionada de maneira voluntária pelo artista Marcos Datsch de Oliveira (Daty). O material para construir a bergamota foi doado por empresários. Já a Administração Municipal investe na estrutura do local, com melhorias na rua principal do distrito.

Logo após será servido almoço típico italiano, seguido pela divulgação da premiação, apresentações, caminhada turística, show com a banda Porto do Som e divulgação do Piá e Boneca da Festa.

Por daiane