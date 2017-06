Geral

Os auditores do Tribunal de Contas do Estado estão atuando essa semana na Prefeitura de Arroio do Meio. A medida ocorre anualmente, como forma de fiscalização e controle da receita e das despesas do município, para posterior análise e parecer técnico sobre as contas e procedimentos do Poder Executivo local.

Entre as principais atividades, os auditores avaliam normas administrativas, contratos, cobrança de impostos, licitações, patrimônios, rotinas administrativas, diárias e demais procedimentos burocráticos da gestão pública municipal.

Por daiane