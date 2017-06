Educação

A obra de modernização e ampliação da quadra esportiva de São Caetano, Arroio do Meio, localizada junto ao clube Sete de Setembro, está em fase de acabamento. A etapa inclui pintura e revestimento da ampliação de 294,54m², contemplando área lateral multiuso, dois banheiros e dois vestiários femininos e masculinos, além do fechamento da quadra.

O investimento nesta etapa é de R$ 347.354,17, dos quais, R$ 250 mil provenientes do Ministério do Esporte, com apoio do deputado federal Alceu Moreira, somado à contrapartida do município. A execução está por conta da Gege Construções Ltda., contratada via processo licitatório, e deve ser concluída no segundo semestre. A obra beneficia os bairros São Caetano e Aimoré.

Essa semana o prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes, coordenador da secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel e o vereador Marcelo Schneider estiveram visitando a obra, acompanhados de moradores da comunidade. Na quadra já são realizadas atividades de ginástica, escolinhas esportivas e demais modalidades esportivas.

Por daiane