Futebol Amador

Nem a chuva, o vento e o frio conseguiram tirar o brilho da última rodada da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, promovido pela Liga Arroio-meense de Futebol Amador (Lafa). Disputada no domingo, dia 18, em Rui Barbosa, a rodada definiu os dois últimos finalistas do campeonato. As vagas ficaram com o Palmense na categoria de titulares e com o Rui Barbosa na categoria de aspirantes.

Pela categoria de titulares, a segunda vaga de finalista estava em disputa entre o Rui Barbosa e Palmense. Na primeira partida, em Palmas, as duas equipes empataram em 0 x 0. A vantagem do empate, por ter melhor campanha na fase de classificação, era do Rui Barbosa. Assim que a bola rolou, o Palmense veio para cima do Rui Barbosa, criando jogadas agudas em seu ataque. Com a vantagem do regulamento, o Rui Barbosa tratou de administrar o jogo e tentar jogadas de contra-ataque. Aos 14 min, o Rui Barbosa ampliou a sua vantagem fazendo 1 x 0 com gol de cabeça de Jean, aproveitando cruzamento que veio da linha de fundo.

Mesmo com resultado adverso, o Palmense não se entregou. A equipe reagiu e aos 35 min empatou com gol de Tadeu. No segundo tempo as duas equipes apresentavam um futebol equilibrado. A diferença veio aos 12min, quando China fez 2 x 1 para o Palmense com chute de fora da área.

A partida, que teve Kica (Palmense) como craque, foi dirigida por Paulinho Rodrigues, que mostrou cartão amarelo para Lucas, Rafael, Mateus, Jean e Júlio (Rui Barbosa); Anderson, Felipe e Everton (Palmense). Mariano, do Palmense, foi expulso aos 41min do segundo tempo, sendo punido com uma partida de suspensão.

Pela categoria de aspirantes, se enfrentaram as equipes do Rui Barbosa e o Esperança de Rui Barbosa. Como na primeira partida no campo do Esperança o Rui Barbosa havia vencido por 4 x 1, esta equipe tinha a vantagem de jogar pelo empate. Dentro de campo o Esperança veio com o coração na ponta da chuteira, disposto a reverter a vantagem e levar a decisão da vaga para os pênaltis. O Rui Barbosa, mesmo criando boas chances de gol, resistiu ao Esperança, fazendo prevalecer o placar de 0 x 0, que lhe valia a vaga de finalista. A partida foi dirigida por Matheus Selke que aplicou cartão amarelo para Vagner (Rui Barbosa). O craque foi Marciano da Rosa (Rui Barbosa).

Decisão começa domingo

A decisão do título começa domingo, dia 25. A rodada de ida será disputada no campo do Amigos, em Picada Arroio do Meio. Pela categoria de aspirantes jogam Rui Barbosa x Sete de São Caetano e pela categoria de titulares Amigos x Palmense. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Desde 1966

O campeonato deste ano é o 46º certame promovido pela Lafa desde 1966, quando foi criada a entidade. Neste período 14 clubes conquistaram títulos. O maior vencedor é o Sete com oito títulos. Depois aparece o Rui Barbosa com sete títulos e o Palmense com seis títulos alcançados em 1969, 1985, 1987, 1989, 1990 e 1994. O Forquetense e o Esperança de Dona Rita também têm seis títulos. O Amigos que enfrenta o Palmense tem um título conquistado em 2016.

